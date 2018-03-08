Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала интервью радиостанции Эхо Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала интервью радиостанции "Эхо Москвы". В частности, в нем она поделилась негативным личным опытом неподобающего поведения мужчин в ее присутствии.Захарова считает, что пресекать на неуважительные высказывания в свой адрес нужно здесь и сейчас. В одной из командировок ее коллега позволил себе отпустить фразу "Неплохо было бы иметь с собой всегда этакую блондинистую Машу" в присутствии нескольких человек. Захарова отметила, что, если "это пропускать и не отвечать, тогда эти люди не будут понимать, что не так".Несколько лет назад Захаровой пришлось одернуть депутата Госдумы Леонида Слуцкого, пишет ТАСС. На одной из встреч в кафе по итогам Санкт-Петербургского форума Захарова что-то рассказывала нескольким десяткам человек. Пришел Леонид Слуцкий, сел, и "как-то не включаясь в беседу, начал произносить какие-то очень странные вещи, как: "Эй, девушка, что ты говоришь?". Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктова посоветовал Захаровой не обращать внимания: "Да он такой эксцентричный достаточно. Ты не реагируй, он так всегда себя ведет". Но Захарова отказалась последовать рекомендации и сказала Слуцкому, что "не очень приятно это слышать"."Он сразу перестал. И после этого ни разу в жизни он не позволял себе ничего подобного", — подчеркнула Мария Захарова. Она отметила, что, к сожалению, никто из присутствовавших мужчин не пресек недостойного поведения Слуцкого."Мой опыт доказывает, что, когда ты обозначаешь красную линию, обозначаешь здесь и сейчас, это и дает возможность приостановить какие-то вещи и потом все-таки выйти на новый уровень отношений", — добавила Захарова.Продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах.