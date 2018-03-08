И снова стрельба в американской школе – на этот раз в городе Бирмингам, штат Алабама. Погибла 17-летняя девушка. Ее одноклассник — в критическом состоянии, также ранен сотрудник учебного заведения.

И снова стрельба в американской школе – на этот раз в городе Бирмингем, штат Алабама. Погибла 17-летняя девушка. Ее одноклассник — в критическом состоянии, также ранен сотрудник учебного заведения.Изначально считалось, что стрельба была открыта непреднамеренно, но позже следователи заявили, что рассматривают версию преднамеренного преступления. Власти города не сообщают ни имя злоумышленника, ни из какого оружия он стрелял. Однако уже установлено, что стрельбу открыл кто-то, кто имеет отношение к школе.Занятия остановлены, полиция продолжает допрашивать учеников и сотрудников, передает телеканал "Россия 24".