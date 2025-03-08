Камешковские медики спасли жизнь пациента с клинической смертью. Историю рассказали в пресс-службе минздрава области. Вызов поступил от жителя поселка Новки. Мужчина жаловался на боль в

Камешковские медики спасли жизнь пациента с клинической смертью. Историю рассказали в пресс-службе минздрава области. Вызов поступил от жителя поселка Новки. Мужчина жаловался на боль в груди. Прибывшие через 15 минут медики диагностировали острый инфаркт миокарда. Состояние пациента было критическим. Фельдшеры провели тромболитичекую терапию. Но произошло непредвиденное – клиническая смерть. 10 минут медики пытались запустить сердце