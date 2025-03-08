Надзорное ведомство обратилось в суд.

Прокуратура Селивановского района провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ходе надзорных мероприятий недалеко от посёлка Красная Горбатка была выявлена несанкционированная свалка бытовых, а также строительных отходов.В прокуратуре подчеркнули, что размещение подобных отходов непосредственно на почве может привести к её загрязнению и, как следствие, к причинению вреда окружающей среде.Кроме того, наличие свалки недалеко от населённого пункта нарушает права местных жителей на благоприятную окружающую среду.По результатам проверки прокурор обратился в Селивановский районный суд с требованием к местным властям о ликвидации несанкционированной свалки.В настоящее время устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.