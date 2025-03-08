Утром 8 марта в Судогодском районе произошло серьезное ДТП. От столкновения двух легковушек пострадали пять человек. О происшествии сообщили в пресс-службе УМВД области. Около 10 часов утра

Утром 8 марта в Судогодском районе произошло серьезное ДТП. От столкновения двух легковушек пострадали пять человек. О происшествии сообщили в пресс-службе УМВД области. Около 10 часов утра на 43-ем км автодороги «Владимир – Муром –Арзамас» выехавшее на встречку «Пежо» под управлением 35-летнего водителя столкнулось с «Рено», за рулем которого был 38-летний водитель. В итоге пострадали