Областная библиотека для детей и молодежи теперь будет работать круглосуточно. Поздним читателям доступен книжный шкаф, через которой можно продлить, взять или вернуть книги, а также

Областная библиотека для детей и молодежи теперь будет работать круглосуточно. Поздним читателям доступен книжный шкаф, через которой можно продлить, взять или вернуть книги, а также постамат – продление и выдача книг по онлайн-заказу. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. Однако круглосуточный доступ к шкафу возможен только при наличии действующего читательского билета без долгов. Заказать