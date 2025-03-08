Авария произошла в Судогодском районе.

В субботу, 8 марта, в Судогодском районе Владимирской области, на 43 км дороги Владимир-Муром-Арзамас, около 10.00 произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной ГАИ.По предварительным данным, 36 летний водитель автомобиля «Пежо», выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем «Рено», которым управлял 39-летний водитель.В результате аварии пострадали водители обеих иномарок, а также пассажиры автомобиля «Рено» — женщина 1980 г.р., и двое несовершеннолетних — 2018 г.р. и 2014 г.р. Всех пострадавших доставили в больницу.По факту ДТП СО ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ст. 264 УК РФ.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.