В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции провели традиционную акцию на дорогах региона. Вместо штрафов они дарили женщинам-водителям тюльпаны и теплые
<a href="https://33live.ru/novosti/08-03-2026-cvety-dlya-avtoledi-na-dorogax-vladimirskoj-oblasti-policejskie-pozdravili-devushek-s-8-marta.html" target="_blank">Цветы для автоледи: на дорогах Владимирской области полицейские поздравили девушек с 8 Марта</a> - В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции провели традиционную акцию на дорогах региона. Вместо штрафов они дарили женщинам-водителям тюльпаны и теплые
[url=https://33live.ru/novosti/08-03-2026-cvety-dlya-avtoledi-na-dorogax-vladimirskoj-oblasti-policejskie-pozdravili-devushek-s-8-marta.html]Цветы для автоледи: на дорогах Владимирской области полицейские поздравили девушек с 8 Марта[/url] - В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции провели традиционную акцию на дорогах региона. Вместо штрафов они дарили женщинам-водителям тюльпаны и теплые