На 235-м километре трассы М-7 «Волга» в Ковровском районе произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего из искореженной машины, сообщили в региональном управлении МЧС. Авария случилась около 13:10 в субботу, 7 марта. Подробности столкновения и состояние пострадавшего пока не раскрываются. Известно, что на месте работали 12 человек и 5 единиц техники,