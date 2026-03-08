После вмешательства надзорного ведомства образовательные учреждения района избавили от опасных сосулек и наледи.

Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения правил благоустройства в образовательных организациях района. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, инспекция выявила многочисленные нарушения в содержании зданий школ и детских садов в весенний период.В ходе проверки было установлено, что кровли учебных заведений своевременно не очищались от снежных масс и наледи. Нависшие сосульки создавали реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий руководителям учреждений были внесены представления, а виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.Благодаря вмешательству прокурора все опасные объекты были оперативно приведены в надлежащее состояние, крыши очищены. Надзорное ведомство продолжает мониторинг ситуации в районе, чтобы обеспечить безопасность детей в период активного таяния снега.