В ночь на 9 марта в областном центре ожидается аномальный температурный скачок вниз и заморозки.

Во Владимире ожидается резкое ухудшение погодных условий и значительное снижение температуры воздуха. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Синоптики прогнозируют аномальный температурный «скачок»: в ночь на 9 марта столбики термометров могут опуститься сразу на 11–20 градусов ниже значений предыдущей ночи.Похолодание продолжится и в праздничный день — средняя суточная температура 9 марта окажется на 10–15 градусов ниже текущих показателей. В связи с неблагоприятным прогнозом городские власти просят жителей быть предельно внимательными, следить за исправностью обогревательных приборов в домах и по возможности ограничить использование личного транспорта из-за возможной гололедицы.Экстренные службы города переведены в режим повышенной готовности. В администрации напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по единому номеру вызова оперативных служб «112». Родителей просят усилить контроль за детьми и не оставлять их без присмотра на улице в период резкого похолодания.Ранее сообщалось, что