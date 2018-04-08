Советский и российский архитектор Виталий Калоев, потерявший семью во время авиакатастрофы в небе над Германией и убивший после этого диспетчера, оценил фильм Непрощенный. Он рассказал, что никогда не общался с исполнителем главной роли Дмитрием Нагиевым, хотя ранее появлялась другая информация.

Советский и российский архитектор Виталий Калоев, потерявший семью во время авиакатастрофы в небе над Германией и убивший после этого диспетчера, оценил фильм "Непрощенный". Он рассказал, что никогда не общался с исполнителем главной роли Дмитрием Нагиевым, хотя ранее появлялась другая информация.В некоторых СМИ появилась информация о том, что Виталий Калоев якобы попросил Дмитрия Нагиева не выставлять его в фильме трусом. Однако эта информация не нашла своего подтверждения."Я Нагиева ни о чем не просил. Я его не знаю, я с ним никогда не общался – ни прямо, ни через кого-то. Что я ему мог сказать? О чём я его мог просить? Я же не телепат", – цитирует RT Виталия Калоева. Он рассказал, что эта история дошла даже до его родного дома. "Придумывают разную чепуху, а потом иди, разговаривай с ними или чего-то делай", – посетовал мужчина.Калоев предположил, что весь скандал с его якобы общением с авторами фильма и актерами мог возникнуть из-за неправильной интерпретации его слов. "Я не знаю, на что они ссылаются, просто в разговоре со своими я говорил, что еще когда следствие шло, прокурор в Швейцарии всячески старался вывести меня из себя", – вспомнил мужчина. По его словам, служитель правопорядка обвинял его в том. что тот сбежал "как последний трус", оставив авиадиспетчера одного, не вызвав скорую помощь или полицию. "И вот переделывают эти слова, чтобы я где-то как-то не выглядел, пусть это будет на их совести", – заметил Виталий Калоев.Плотного общения со съемочной группой при подготовке к производству картины у мужчины не было. "Режиссер фильма через общих друзей выходил на меня. Несколько минут поговорили, просто поздоровались. Представили нас с режиссером друг другу – и на этом все закончилось", – вспомнил Калоев. По его словам, он не возражал, но и не одобрял съемки фильма про себя. "Но с тех пор сколько меня спрашивают, я всем говорю, чтобы меня оставили в покое. И все", – добавил он.Напомним, летом 2018 года в российских кинотеатрах выйдет фильм "Непрощенный". Его сюжет основан на реальных событиях. В 2002 году в Германии над Боденским озером произошла авиакатастрофа, в которой погибли 71 человек, большинство из которых – дети. Из-за ошибки швейцарского диспетчера Питера Нильсена столкнулись два самолета.Виталий Калоев, который потерял при крушении жену и двух детей, убил работника наземных служб.В ноябре 2007 года он был досрочно освобожден из тюрьмы и вернулся на родину.