Капитана крымского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко, который находится в украинском изоляторе временного содержания, в субботу навестили представители его защиты. Как сообщил адвокат Дмитрий Щербина, Горбенко были переданы средства личной гигиены, сменная одежда и продукты.

Капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, который находится в украинском изоляторе временного содержания, в субботу навестили представители его защиты. Как сообщил адвокат Дмитрий Щербина, Горбенко были переданы средства личной гигиены, сменная одежда и продукты. По его словам, капитан сохраняет надежду на свое освобождение, передает РИА Новости.Судно "Норд", на котором находились десять членов экипажа – граждане России, было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. 30 марта украинский суд арестовал судно. На членов команды наложили административные штрафы, капитан "Норда" 6 апреля был арестован Херсонским городским судом на два месяца с правом внести залог в 35 тысяч рублей. Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли залог и рассчитывают на освобождение Горбенко 10 апреля.