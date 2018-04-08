Власти Ватикана поставили арестовать монсеньера Карло Капеллы за распространение порнографии.

Власти Ватикана поставили арестовать монсеньера Карло Капеллы за распространение порнографии, пишет ТАСС. Карло Капелла в данный момент находится в казарме жандармерии. Трибунал Ватикана выписал ордер на его арест по итогам расследования. Ранее Капелла служил в Апостольской нунциатуре в Вашингтоне.Ранее в распространении порнографии монсеньера обвинила Канада. Якобы, Капелла нарушил закон на ее территории в декабре 2016 года. Ватикан подозревает священника в педофилии.Ранее на родину в Австралию отправился кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл, чтобы предстать перед городским судом Мельбурна по обвинениям в совершении сексуальных преступлений.