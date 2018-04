До 15 человек увеличилось число жертв ДТП с участием автобуса юниорской хоккейной команды The Humboldt Broncos в провинции Саскачеван (Канада).

До 15 человек увеличилось число жертв ДТП с участием автобуса юниорской хоккейной команды The Humboldt Broncos в провинции Саскачеван (Канада). Такие данные сообщил телеканал CTV, ссылаясь на местную полицию.Авария произошла в 30 километрах к северу от города Тисдейл, напоминает ТАСС. Тяжелый грузовик с полуприцепом протаранил автобус. В момент аварии в нем находились 29 человек, 14 из них погибли на месте, остальные были госпитализированы. Позднее один из пострадавших скончался в больнице.К настоящему времени опознаны семь жертв трагедии. Это главный тренер команды Дарси Хоган, 20-летний капитан клуба Логан Шатц, еще четверо игроков команды в возрасте от 16 до 21 года, а также диктор радио Тайлер Бибер, ездивший на игры с командой.По данным полиции, водитель фуры не пострадал. Его задержали сразу после аварии, но позднее отпустили. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.Жители Канады уже собрали почти 1,5 миллиона канадских долларов (1,2 миллиона долларов США) для помощи семьям погибших и пострадавших спортсменов.В юниорской команде The Humboldt Broncos выступали 24 спортсмена в возрасте от 16 до 21 года. Игроки ехали на матч с командой The Nipawin Hawks. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава провинции Саскачеван Скотт Мо, Федерации хоккея Канады и Российской Федерации, руководство североамериканской Национальной хоккейной лиги выразили свои соболезнования семьям погибших.