08.04.2018

2018-04-08 16:35:26

Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в Ставрополье

Днем 8 апреля на трассе Ростов-на-Дону – Ставрополь в Ставропольском крае автобус ПАЗ с пассажирами врезался в легковой автомобиль ВАЗ-21093, передает RT. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки. За рулем автомобиля находился ее сын. Молодой человек доставлен в больницу. Другие участники аварии не пострадали. По факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, во время поворота на прилегающую улицу ВАЗ не предоставил преимущество автобусу, из-за чего и произошло столкновение.