В первенстве немецкой футбольной бундеслиги определился победитель. После матча 29-го тура чемпионом Германии досрочно и в шестой раз подряд стала мюнхенская Бавария. Лучший немецкий клуб в очередной встрече разгромила Аугсбург (4:1) и стала недосягаемой для соперников.

В первенстве немецкой футбольной бундеслиги определился победитель. После матча 29-го тура чемпионом Германии досрочно и в шестой раз подряд стала мюнхенская "Бавария". Лучший немецкий клуб в очередной встрече разгромила "Аугсбург" (4:1) и стала недосягаемой для соперников."Бавария" после этого успеха набрала 69 очков и на данный момент опережает идущий вторым "Шальке-04" по потерянным на 17 турнирных баллов. В оставшихся пяти турах конкуренты могут набрать максимум 15 очков и никак не догонят чемпиона. Мюнхен завоевал чемпионский титул в шестой раз подряд и 28-й раз в своей истории.Congratulations Bayern Munich: 2017-18 Bundesliga champions!