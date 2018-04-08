Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова на своей стринице в Facebook сделала заявление относительно своего участия в будущих соревнованиях. По словам спортсменки, она не завершает карьеру, но пропустит следующий сезон из-за отсутствия сил и мотивации.

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова на своей стринице в Facebook сделала заявление относительно своего участия в будущих соревнованиях. По словам спортсменки, она не завершает карьеру, но пропустит следующий сезон из-за отсутствия сил и мотивации.Обладательница Кубка мира в сезоне 2015-16 Коукалова не пропустила нынешний сезон из-за болей в икроножных мышцах, по этой же причине она пропустила Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане."Дорогие болельщики и журналисты, сегодня я сделала заявление, что пропускаю следующий сезон, — заявила 28-летняя Коукалова. – У меня нет внутреннего желания побеждать. Сейчас я хочу заниматься другими вещами. Я не говорю, что завершаю карьеру, возможно, я соскучусь по гонкам, по соревнованиям, но сейчас я не могу представить свое возвращение в спорт".