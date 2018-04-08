Писатель Эдуард Успенский борется с онкологическим заболеванием. Помогает ему жена Елена Успенская. Сценарист вспомнил, что предыдущая супруга, Элеонора Филина, бросила его ради молодого любовника.

Писатель Эдуард Успенский борется с онкологическим заболеванием. Помогает ему жена Елена Успенская. Сценарист вспомнил, что предыдущая супруга, Элеонора Филина, бросила его ради молодого любовника.Эдуард Успенский счастливо женат в четвертый раз. В четвертый раз он связал себя узами брака со второй супругой Еленой.А вот о своей третьей жене Элеоноре Филиной писатель отзывается без прежней теплоты."У меня такое ощущение, что болезнь не простая… Кто-то, может, моя бывшая жена, она большая сволочь…", – бросил Успенский мимоходом во время разговора с журналистами НТВ. В эфире программы "Новые русские сенсации" он рассказал, что она бросила его в Германии, сбежав к 19-летнему любовнику.Сама Элеонора Филина связи на стороне отрицает. О бывшем муже она отзывается с теплотой. но признает – они не сошлись характерами. Об этом рассказала и Елена Успенская. Как она считает, разлучница просто не рассчитала своих сил. "Не потянула этот характер каждый день рядом", – вынесла вердикт она."Нельзя бросить человека". – просто объяснила она, как ей удалось простить бывшего мужа и вновь расписаться с ним после того, как стало известно о его тяжелой болезни. В отношении произошедшего между ними разрыва она жалеет лишь о том, что тогда не получилось не придавать эту историю огласке.Напомним, о состоянии здоровья знаменитого советского писателя ранее говорилось в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". "У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии, и она мне поможет", – рассказал Эдуард Успенский.]С того времени писатель сохранил оптимистичный взгляд на будущее, однако стал больше рассказывать о проблемах со здоровьем. По его словам, у него перестали что-либо чувствовать пальцы.