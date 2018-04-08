Племянница отравленного в британском городе Солсбери Сергея Скрипаля Виктория готова посетить Скотланд-Ярд, чтобы дать пояснения относительно подозрений в ее работе на российские спецслужбы. Она заметила, что у этих обвинений нет никаких доказательств.

Племянница отравленного в британском городе Солсбери Сергея Скрипаля Виктория готова посетить Скотланд-Ярд, чтобы дать пояснения относительно подозрений в ее работе на российские спецслужбы. Она заметила, что у этих обвинений нет никаких доказательств.Скандал с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и безосновательными обвинениями в произошедшем России рискует стать одной из самых позорных страниц британской дипломатии. Однако местная пресс, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь в причастности к атаке на беглого разведчика обвинили его родную племянницу.Так, по данным британских изданий, Виктория Скрипаль может работать на российские спецслужбы. Якобы именно из-за этого ей было отказано в получении визы. Отметим, официального объяснения, почему женщина не может посетить своих родственников в больнице так и не было дано. При этом Лондон продолжает настаивать, что отравление беглого разведчика как-то связано с Россией. таким образом, они прямо обвиняют Викторию Скрипаль в причастности к произошедшему.Сама женщина подчеркивает, что не работает ни на какие спецслужбы в России. Если же у британской стороны есть подозрения, то их было бы неплохо подкрепить доказательствами. Виктория Скрипаль даже готова лично посетить Скотланд-Ярд, чтобы дать все разъяснения, которые могут заинтересовать британских следователей, передает РИА Новости.Напомним, что Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР. При этом действие газа подразумевает гарантированную смерть пострадавшего. Сергей и Юлия Скрипаль, тем временем, пришли в себя.