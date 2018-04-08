В субботу, 7 апреля, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался властям. Да Силва вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где в последние два дня укрывался среди сторонников, и сел в машину федеральной полиции.

В субботу, 7 апреля, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался властям. Об этом сообщил портал Folha de Sao Paolo.Да Силва вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где в последние два дня укрывался среди сторонников, и сел в машину федеральной полиции.Ранее экс-президент Бразилии заявил, что собирается исполнить решение суда о заключении его в тюрьму. Однако в срок, который ему отвели власти (до 23:00 по времени Москвы минувшей пятницы), он так и не сдался добровольно.7 апреля судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин отказал в апелляции Лулы на решение о помещении его в тюрьму, напоминает РИА Новости. Это решение оставляет в силе вердикт судьи Сержиу Моро о возможности заключения да Силвы под стражу. 6 апреля высший суд Бразилии (предыдущая инстанция) также отказал адвокатам Лулы да Силвы сразу в двух апелляциях.В январе текущего года Лулу да Силву приговорили к 12 годам и одному месяцу тюремного заключения по обвинению в коррупции.