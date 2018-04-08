ЦРУ США отказалось комментировать сообщения о прямых секретных переговорах США с КНДР. Ранее американские СМИ сообщили, что США (по линии ЦРУ) и КНДР ведут переговоры в преддверии саммита лидеров двух стран. По их информации, Северная Корея предлагает провести саммит в Пхеньяне.

ЦРУ США отказалось комментировать сообщения о прямых секретных переговорах США с КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.Ранее американские СМИ сообщили, что США (по линии ЦРУ) и КНДР ведут переговоры в преддверии саммита лидеров двух стран. По их информации, Северная Корея предлагает провести саммит в Пхеньяне. Кроме того, как место проведения рассматривается столица Монголии Улан-Батор. Сообщается также, что представители США и КНДР встречались в третьей стране, в какой именно, не уточняется.Ранее Белый дом объявил, что встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоится до мая текущего года. Помощь в проведении переговоров с властями КНДР Трампу уже предложил экс-президент США Джимми Картер.