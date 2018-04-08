Центр города Мюнстер в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия перекрыт после наезда небольшого грузовика на группу пешеходов. Полицейские говорят о трех погибших и 30 пострадавших. По другим оценкам, число пострадавших может доходить до 50.

Центр города Мюнстер в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия перекрыт после наезда грузовика на группу пешеходов. По сообщению немецкого издания Focus со ссылкой на полицию, водитель грузовика после наезда на людей застрелился. Полицейские говорят о трех погибших и 30 пострадавших. По другим оценкам, число пострадавших может доходить до 50. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.Сообщается, что на людей наехал небольшой грузовичок. Полиция исходит из того, что это был теракт. Над местом происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку. Правительство ФРГ проинформировано об инциденте в Мюнстере и выражает соболезнования пострадавшим.По сообщению газеты Rheinische Post со ссылкой на "хорошо информированные полицейские круги", ведется розыск еще двух предполагаемых преступников.One Picture from #Münster pic.twitter.com/e6hsVqv2W4— Krickel von Krackel (@kricketkrackel) 7 апреля 2018 г.