Драка перешла в поножовщину – двое мужчин, по некоторым данным, являющихся сотрудниками одного из силовых ведомств, зарезали 25-летнего местного жителя в Приэльбрусье. Причины конфликта, приведшего к гибели одного из его участников, пока неизвестны.

В сети размещены кадры драки с летальным исходом, произошедшей в ночь на минувшую пятницу, 6 апреля, в Приэльбрусье.На записи видно, как мужчины стоят на улице и ведут разговор. Внезапно один из них ударил собеседника по лицу, после чего вступил в драку с ним и человеком, подоспевшим на помощь к его оппоненту.Через некоторое время в ход пошел нож, и 25-летний пострадавший получил несколько ранений, в том числе – в шею, от которых он впоследствии скончался.Убийца и его спутник поспешно скрылись с места происшествия.По информации "Комсомольской Правды", мужчины, расправившиеся с местным жителем, являются сотрудниками одного из силовых ведомств. В настоящее время они задержаны, проводятся следственные мероприятия.