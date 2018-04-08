Мост затопило из-за резкого подъёма воды в реке Нерль

МЧС по Ивановской области предупреждает о начавшемся паводке.«В 10.50 8 апреля поступило сообщение, что в результате интенсивного снеготаяния и выпадения осадков произошел резкий подъём воды в реке Нерль, что повлекло за собой подтопление низководного моста в районе деревни Новая Гаврилово-Посадского района», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по ивановской области.Мост ушёл под воду на 25 см. Площадь подтопления – 135 кв.м.На место выехали экстренные службы.«Данный мост является второстепенным, основной маршрут проезда к населенным пунктам Новая, Мирславль, Мышкино, Васильево, Студенец и Красково осуществляется через мост у населенного пункта Лобцово», - пояснили в ведомстве.Объехать затопленный мост можно через населенные пункты Лобцово – Мальтино – Ксты (длина объездного пути составляет 23 км).В МЧС уточняют, что жизнеобеспечение населённых пунктов Мирславль, Мышкино, Васильево, Студенец и Красково Новоселковского сельского поселения не нарушено. Во всех есть продуктовые запасы.