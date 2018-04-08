Россияне не пострадали при нападении водителя с психическими отклонениями в центре немецкого Мюнстера. Жертвами убийцы на грузовике стали три человека, еще от 20 были ранены. После наезда на людей у местного ресторана он покончил с собой.

Россияне не пострадали при нападении водителя с "психическими отклонениями" в центре немецкого Мюнстера. Жертвами убийцы на грузовике стали три человека, еще от 20 были ранены. После наезда на людей у местного ресторана он покончил с собой. Туристов, находящихся в городе, призвали следовать указанием властей Мюнстера, передает "Интерфакс".Тем временем, к дому 48-летнего водителя прибыл спецназ, ожидается штурм, сообщает РИА Новости. Будут искать взрывчатку и другие улики. Район у центрального вокзала перекрыт, местных жителей просят не выходить на улицу.После трагедии в Мюнстере Россия и Франция предложили Германии свою помощь. Соболезнования выразили президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также МИД Греции.