Трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Йоханнесу Клэбо подарили оленя. Необычный презент был вручен норвежскому лыжнику на соревнованиях в норвежском городе Алта. Оленя решили назвать Король Клэбо.

Трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Йоханнесу Клэбо подарили оленя. Необычный презент был вручен норвежскому лыжнику на соревнованиях в норвежском городе Алта. Оленя решили назвать Король Клэбо."Это мой первый олень, я ценю этот подарок. Что делать с оленем? Надеюсь, о нем позаботятся, я навещу его, когда придет время", — сказал 21-летний спортсмен, которого цитирует РИА Новости.NM i Alta leverte☀️Helgas høydepunkt var reinsdyret med navn «King Klæbo» som jeg fikk