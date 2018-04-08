Исторический особняк XVIII века получил серьезные повреждения после того, как его протаранило сбившееся с курса судно. Люди, находившиеся в пострадавшем строении, и пассажиры катера, оказавшиеся поблизости, запечатлели произошедшее на видео.

Танкер Vitaspirit, следовавший под флагом Мальты из Египта в один из портов Украины, протаранил старинный особняк XVIII века на берегу пролива Босфор в Стамбуле в субботу, 7 апреля.Судно по неизвестной причине сбилось с курса и врезалось в дом на берегу в районе моста султана Мехмеда Фатиха.Через некоторое время подошедшие буксиры переместили корабль, заблокировавший судоходство в этом районе, с места ЧП.Очевидцы, находившиеся на борту катера и в самом особняке, запечатлели произошедшее с нескольких ракурсов.