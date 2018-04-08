Тревожные сообщения продолжают поступать из Германии. В центре города Мюнстер грузовик протаранил летнее кафе, в котором отдыхали многочисленные горожане и туристы. Известно, как минимум, о троих погибших и десятках раненых.

Тревожные сообщения продолжают поступать из Германии. В центре города Мюнстер грузовик протаранил летнее кафе, в котором отдыхали многочисленные горожане и туристы. Известно, как минимум, о троих погибших и десятках раненых.Наконец-то по-настоящему теплый выходной день — все сидели на улице. Первая фотография с места происшествия у ресторана Keipenkerl: обломки мебели, люди, столпившиеся у лежащих на земле тел, серебристый микроавтобус, несколько мгновений назад врезавшийся в посетителей. Трое погибших, десятки ранены. Полиция через Twitter общается с населением, просит не паниковать и не спекулировать."Около 15 часов 30 минут автомобиль въехал на террасу ресторана в центре города. Три человека убиты, 26 ранены. Подозреваемый покончил с собой, его личность пока не установлена", — заявил Андреас Боде, представитель полиции Мюнстера.То, что водитель, сидевший за рулем фургона, застрелился, кажется, снимает все сомнения в характере происшествия — это не несчастный случай, а теракт. Менее чем за полтора года, второй, когда орудием массового убийства становится автомобиль. В декабре 2016 года тяжелая фура протаранила ярмарку в центре Берлина: 12 человек погибли, 60 были ранены. Террорист, тунисец Аниз Амри, через двое суток был застрелен полицией уже в Милане.То были рождественские, теперь — пасхальные каникулы. Полицейские саперы проверяют, не заминирован ли микроавтобус. Город перекрыт, не исключено, что действовал не один человек."Свидетели и улики указывают на то, что, возможно, несколько подозреваемых покинули место преступления", — отметил Андреас Боде.Личность и национальная принадлежность водителя микроавтобуса пока не известны. Но, учитывая прошлый опыт, его связь с ИГИЛ (запрещена в РФ), с местным исламистским подпольем, более чем вероятна. В качестве возможных мотивов — месть за суд над 34-летним Абу Валаа — известным радикальным проповедником, которого обвиняют в вербовке добровольцев в международные террористические группировки, в том числе и в ИГИЛ.Недавно суд отказал Абу Валаа в выходе под залог, так как следствие опасается, что он и еще четверо его сообщников, также проходящие по делу, могут сбежать. Впрочем, связь этого процесса с происшествием в Мюнстере — пока только версия.