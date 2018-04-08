Глава минюста Чехии Роберт Пеликан заявил, что уходит из политики, чтобы не дать возможность президенту Чехии Милошу Земану проигнорировать его при назначении нового правительства.

Глава минюста Чехии Роберт Пеликан заявил, что уходит из политики, чтобы не дать возможность президенту Чехии Милошу Земану проигнорировать его при назначении нового правительства.Неделю назад Пеликан сообщил о решении выдать США российского хакера Евгения Никулина, задержанного в 2016 году. По данным американских СМИ, сейчас Никулин, который свою вину отрицает, находится в тюрьме в Сан-Франциско.Земан дважды предлагал Пеликану выдать Никулина России. Очевидно, за "ослушание" он не допустит включения Пеликана в новый кабинет.Пеликан рассказал, что с удовольствием вернется к своим любимым занятиям юриспруденцией и преподаванию на юрфаке Карлова университета в Праге, а политику никогда не считал своим жизненным уделом.В МИД России заявили, что Москва будет делать все необходимое для защиты интересов Никулина и расценивает действия Праги как направленные на подрыв конструктивного двустороннего сотрудничества, передает РИА Новости.