Людей в центре немецкого Мюнстера на малолитражном грузовике задавил гражданин ФРГ 1969 года рождения с психическими отклонениями. Жертвами атаки стали три человека, еще 20 пострадали. Себя преступник тоже лишил жизни.

Людей в центре немецкого Мюнстера на малолитражном грузовике задавил гражданин ФРГ 1969 года рождения с "психическими отклонениями". Жертвами атаки стали три человека, еще 20 пострадали. Себя преступник тоже лишил жизни. Погибших могло бы быть больше – в центре города должна была пройти демонстрация курдов. Она была отменена.Инцидент произошел у одного из местных ресторанов, рядом с которым сидели люди. В грузовике был найден подозрительный предмет, в доме самого немца ищут взрывчатку, передает РИА Новости со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.После трагедии в Мюнстере Россия предложила Германии свою помощь, а Турция предупредила Францию о том, что на ее земле тоже может произойти подобное, если Париж, как выразился турецкий лидер Тайип Эрдоган, "продолжит "поддержку терроризма".