Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война в его стране закончится победой киевских властей. Такой пост он написал в Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правда за ним, украинцы разрушили все сценарии президента России Владимира Путина о Новороссии, Малороссии, и потому война закончится победой киевских властей.У украинцев лучшие вооруженные силы, и они защищают родную землю, добавил украинский лидер в своем обращении в Twitter,Впевнений, на нашЁй землЁ запанує мир.ВЁйна закЁнчиться нашою перемогою, адже правда – за нами! pic.twitter.com/K41InKtVKP— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2018 г.В Страстную неделю, подчеркнул Порошенко, "с нами Господь Бог, и мы победим".