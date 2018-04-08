Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война в его стране закончится победой киевских властей. Такой пост он написал в Twitter.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правда за ним, украинцы разрушили все сценарии президента России Владимира Путина о Новороссии, Малороссии, и потому война закончится победой киевских властей.
У украинцев лучшие вооруженные силы, и они защищают родную землю, добавил украинский лидер в своем обращении в Twitter,
Впевнений, на нашЁй землЁ запанує мир.
ВЁйна закЁнчиться нашою перемогою, адже правда – за нами! pic.twitter.com/K41InKtVKP
— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2018 г.
В Страстную неделю, подчеркнул Порошенко, "с нами Господь Бог, и мы победим".