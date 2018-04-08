Очевидцы сняли на видео, как в московском аэропорту Домодедово с потолка льется вода. О причинах возникновения течи не сообщается.

Очевидцы сняли на видео, как в московском аэропорту Домодедово с потолка льется вода. О причинах возникновения течи не сообщается.Пассажиры, ставшие свидетелями потопа в аэропорту Домодедово, испугались, что из-за поломки им не удастся улететь. По имеющимся сведениям, капающая с потолка вода не отразилась на работе других служб воздушной гавани, так что эти тревоги оказались напрасны. Работники терминала уже приступили к работам по устранению протечки.