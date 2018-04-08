Пожарные тушат огонь, который возник в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Возгорание возникло на 50 этаже башни, расположенной в центре Манхэттена.

Пожарные тушат огонь, который возник в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. О происшествии сообщил телеканал CBS, ссылаясь на пожарную службу города.Как уточняется, возгорание возникло на 50 этаже башни, расположенной в центре Манхэттена. Изначально пожару была присвоена вторая категория сложности, позднее ее повысили до третьей. Информации о пострадавших пока не поступало.В этом 58-этажном здании находится центра бизнес-империи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, напоминает ТАСС. В 2016 году в башне располагался предвыборный штаб республиканца.В январе текущего года на крыше здания также был пожар, в результате него пострадали два человека. Возгорание возникло из-за неисправности проводки в системе вентиляции.