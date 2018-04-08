В воскресенье, 8 апреля, православные верующие более чем в 60 странах отмечают главный христианский праздник – Пасху или Воскресение Христово. По Юлианскому календарю Пасху отмечают Русская, Болгарская, Грузинская, Иерусалимская, Константинопольская, Сербская, Элладская и другие поместные православные церкви.

В воскресенье, 8 апреля, православные верующие более чем в 60 странах отмечают главный христианский праздник – Пасху или Воскресение Христово. По Юлианскому календарю Пасху отмечают Русская, Болгарская, Грузинская, Иерусалимская, Константинопольская, Сербская, Элладская и другие поместные православные церкви. В некоторых странах, например, в Греции, этот день объявлен государственным праздником, передает ТАСС.Незадолго до полуночи с крестного хода в храме Христа Спасителя началось торжественное ночное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию.По уже сложившейся многолетней традиции, к началу праздничной службы делегация Фонда Андрея Первозванного доставила в храм Христа Спасителя Благодатный огонь из Иерусалима.Лампаду, привезенную спецрейсом из Иерусалима, передали патриарху. От нее были зажжены свечи и лампады духовенства, а затем всех присутствующих в храме. Благодаря этому собор, который перед полуночью был специально погружен во мрак, озарился пасхальным светом.Вынос благодатного огня из кувуклии (небольшой часовни, которая, как считается, сооружена над местом погребения Иисуса) в храме Гроба Господня в Иерусалиме символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа, напоминает РИА Новости.