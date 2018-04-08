В Туле матчем между местным Арсеналом и клубом Уфа продолжился 25-й тур Российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В Туле матчем между местным "Арсеналом" и клубом "Уфа" продолжился 25-й тур Российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.В составе победителей дубль оформил полузащитник Игорь Горбатенко, который отличился на второй и 72-й минутах. У гостей мяч забил Дмитрий Стоцкий (16-я).Победа в матче позволила "Арсенала" опередить "Уфу" в турнирной таблице и выйти на шестое место с 35 очками. На счету уфимцев 34 балла, команда располагается на седьмой строчке.