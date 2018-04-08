Матчем в Санкт-Петербурге между местным Зенитом и клубом Краснодар продолжилась программа 25-го тура чемпионат России по футболу в премьер-лиге. Гости открыли счет усилиями зенитовца Шатова, который играет у южан в аренде, а победу им принес гол Классона – 2:1.

Матчем в Санкт-Петербурге между местным "Зенитом" и клубом "Краснодар" продолжилась программа 25-го тура чемпионат России по футболу в премьер-лиге. Гости открыли счет усилиями зенитовца Шатова, который играет у южан в аренде, а победу им принес гол Классона – 2:1.Матч этот проходил на фоне недавнего увольнения главного тренера кубанцев Игоря Шалимова. Руководство "Краснодара" назначило исполняющим обязанности Олега Фоменко, при этом настаивая, что после летнего перерыва команды возглавит тренер молодежного состава клуба Мурад Мусаев. Оба специалиста были на скамейке запасных гостей и оба порадовались успеху.Соседи по турнирной таблице ("Зенит" стоял на 4-й строчке, а "Краснодар" – на 5-й) провели не слишком зрелищный матч, который, тем не менее, временами напоминал отнюдь не весенний футбол. Шатов отличился после передачи Классона на 22-й минуте, напомнив тренеру хозяев Роберто Манчини, что тот зря от него отказался.Впрочем, питерцы довольно быстро отыгрались – это сделал Ерохин, — и, к тому же, владели инициативой, вот только в атаке не все получалось. Вторая половина встречи была более скучной и в итоге все катилось ко вполне закономерной ничьей, но на 88-й минуте Смолов организовал второй гол, отдав отличный пас на Классона. Тот пробил в удовольствие и принес "быкам" несколько неожиданную победу.