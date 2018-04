7 апреля при пожаре в небоскребе Trump Tower в нью-йоркском районе Манхэттен пострадал один человек. Такие данные появились в Twitter службы пожарной охраны мегаполиса.

7 апреля при пожаре в небоскребе Trump Tower в нью-йоркском районе Манхэттен пострадал один человек. Такие данные появились в Twitter службы пожарной охраны мегаполиса.Как отмечается, "одно гражданское лицо получило серьезную травму". Легкие травмы получили четверо пожарных. Ранее сообщалось, что серьезно пострадало одно гражданское лицо, а у троих пожарных – травмы, не представляющие угрозы для жизни.Возгорание произошло на 50 этаже здания. Изначально пожару была присвоена вторая категория сложности, позднее ее повысили до четвертой.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что пожар уже ликвидирован, и поблагодарил пожарных за работу.Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2018 г.В этом 58-этажном здании находится центр бизнес-империи Трампа, напоминает ТАСС. В январе текущего года на крыше здания также был пожар. Тогда в результате ЧП пострадали два человека. Причиной была названа неисправность проводки в системе вентиляции.