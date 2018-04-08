Президент России Владимир Путин выразил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в субботу в городе Мюнстер.

Президент России Владимир Путин выразил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в субботу в городе Мюнстер.Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает РИА Новости.Вечером в субботу в историческом центре Мюнстера малолитражный грузовик наехал на группу сидевших на улице посетителей ресторана. В результате погибли три человека, в том числе водитель грузовика (он покончил с собой), пострадали 20 человек.