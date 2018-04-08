Заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова рассказала, какие важные события могут повлиять на курс рубля до конца апреля. По мнению специалиста, главном фактором в ближайший месяц выступит политика, преимущественно внешняя.

Заместитель директора аналитического департамента АльпариНаталья Мильчакова рассказала, какие важные события могут повлиять на курс рубля до конца апреля. По мнению специалиста, главном фактором в ближайший месяц выступит политика, преимущественно внешняя.В апреле не рекомендуется ожидать ориентиров для динамики валютных курсов от США. Ближайшее заседание комитета по открытым рынкам на предмет процентной ставки состоится только в мае. Ожидается, что в текущем месяце валютный рынок будет с тревогой ожидать, подтвердится ли слух, что в Великобритании запретят размещение евробондов России на лондонских торговых площадках. Российские эксперты полагают, что слух не подтвердится, так как введение подобных санкций приведет к обратному эффекту, и в результате будут атакованы британские и другие иностранные инвесторы.27 апреля совет директоров Банка России проведет заседание по вопросу о снижении своей ключевой ставки, пишет RG.ru. Если инфляция с начала года останется невысокой, а цены на нефть будут по-прежнему превышать 65 долларов за баррель, то Центральный Банк может снова снизить ставку.Курс доллара, предположительно, до конца апреля будет находиться в рамках 56,5 – 59 рублей, а евро закрепится в диапазоне 69,5 – 72 рубля. В целом, динамику валютных курсов в апреле можно будет охарактеризовать как вялую.Специалисты по-прежнему полагают, что на данный момент евро выглядит привлекательнее доллара. Самым распространенным ответом на вопрос, в чем сберегать деньги в апреле, будет "храните деньги в евро". Однако, как заявила Мильчакова, гораздо лучше распределить свои сбережения между рублем и евро, в евро можно вложить до 60 процентов сбережений.