Губернатор Владимирской области области Светлана Орлова поздравляет жителей с Пасхой Христовой

Дорогие жители Владимирской области!Сердечно поздравляю вас с Пасхой Христовой!Это самый светлый и добрый праздник православных христиан – праздник надежды, весны и духовного возрождения.Христово Воскресение мы встречаем на удивительной и благодатной Владимирской земле, украшенной ожерельем древних храмов и монастырских обителей, опираясь на многовековую историю духовных подвигов наших предков.Желаю всем добра и любви, разделения Пасхальной радости с близкими и родными.С праздником!