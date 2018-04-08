Основной целью мероприятия является формирование положительного отношения к спорту и здоровому образу жизни среди подрастающего поколения...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве проведен третий этап для группы несовершеннолетних, участвующих в проекте «Школа правопорядка».Основной целью мероприятия является формирование положительного отношения к спорту и здоровому образу жизни среди подрастающего поколения, привлечение детей и молодежи в спортивные секции города Москвы и организации их досуга.В начале мероприятия сотрудники Отряда специального назначения «Гром» ГУ МВД России по г. Москве провели показательные выступления с демонстрацией приемов рукопашного боя.Кроме того, сотрудниками спецназа были наглядно продемонстрированы элементы боевой экипировки, оружия, а также боевая техника, применяемая при проведении спецопераций. Также было рассказано об их предназначении и применении.Затем сотрудник отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Гуляев проинформировал присутствовавших о правовых последствиях, наступающих в связи с потреблением и распространением наркотиков. В конце беседы ребята задали интересующие их вопросы.УНК ГУ МВД России по г. Москве