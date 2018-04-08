В рамках акции «Дети России» полицейские провели мероприятие для учащихся Политехнического колледжа №2...

Встреча была организована оперуполномоченным ОНК УВД по ЦАО лейтенантом полиции Царьковым В.В. совместно с инспектором Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав Кириловой Г.Н.Полицейские прочитали учащимся лекцию о вреде наркотических средств и их последствиях. Студентов познакомили со ст. 228 УК РФ, предусматривающую ответственность за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, подробно рассказали о том, как противостоять людям, вовлекающим подростков в потребление запрещенных веществ.Сотрудники полиции напомнили учащимся, как помочь близким, попавшим в наркотическую зависимость. В ходе беседы были рассмотрены причины возникновения наркотической зависимости и примеры их пагубного влияния на здоровье человека.Беседа сопровождалась демонстрацией тематического видеоролика.Пресс-служба УВД по ЦАО(495)600-15-61