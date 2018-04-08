Сухогруз Vitaspirit, который врезался в историческое здание на берегу Босфора в Стамбуле, направлялся из России в Саудовскую Аравию с грузом ячменя, заявила городская администрация. Ранее сообщалось, что судно следовало из Египта на Украину.

Сухогруз Vitaspirit, который врезался в историческое здание на берегу Босфора в Стамбуле, направлялся из России в Саудовскую Аравию с грузом ячменя, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление городской администрации. Ранее сообщалось, что судно следовало из Египта на Украину.Причиной столкновения стамбульские власти назвали остановку двигателя. Здание сильно пострадало: у него разрушена стена на втором и третьем этажах. По данным СМИ, поврежденный особняк был построен в XVIII веке, оценивается в 85 миллионов долларов, в последние годы в нем проводились концерты и свадьбы.Сухогруз Vitaspirit под флагом Мальты врезался в особняк, расположенный под мостом Фатиха Султана Мехмета в азиатской части Стамбула, в субботу днем. Погибших нет. На место происшествия прибыли катера береговой охраны. Пролив Босфор был перекрыт в обе стороны. Момент столкновения запечатлели очевидцы.