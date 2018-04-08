Стражи порядка взяли под контроль ситуацию в германском городе Мюнстер, где в субботу грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших в кафе. Сенатор Франц Клинцевич сообщил, что Россия готова оказать содействие ФРГ в расследовании инцидента.

Полицейские контролируют ситуацию в немецком Мюнстере, где грузовик въехал в группу людей, сидящих в кафе, передает ТАСС.В самом грузовике найден подозрительный предмет, на месте происшествия сохраняется оцепление.По последним данным, погибли три человека, 20 пострадали, из них 6 тяжело. Предположительно водитель грузовика покончил с собой.Сенатор Франц Клинцевич сообщил, что Россия готова оказать содействие ФРГ в расследовании инцидента, передает РИА Новости.