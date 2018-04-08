Накануне на Малой спортивной арене стадиона «Торпедо» состоялся первый официальный матч нашего коллектива в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад».

Накануне на Малой спортивной арене стадиона «Торпедо» состоялся первый официальный матч нашего коллектива в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад». Соперником черно-белых стал клуб «Луки-Энергия» (Великие Луки). Гостям удалось дважды поразить ворота «Торпедо». А вот владимирцам забить не удалось. Итог встречи 2:0 в пользу «Луки-Энергия». Таким образом, наши футболисты опускаются на 8 место в турнирной таблице, в активе команды 28 очков.Следующий матч пройдет в Костроме. 14 апреля «Торпедо» предстоит сыграть с местным «Спартаком».