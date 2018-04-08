Президент Дональд Трамп отметил, что у США не было торгового профицита с Китаем 40 лет и призвал Пекин убрать торговые барьеры и взимать только взаимные пошлины. По мнению Трампа, КНР должна покончить с нечестной торговлей.

Президент Дональд Трамп отметил, что у США не было торгового профицита с Китаем 40 лет и призвал Пекин убрать торговые барьеры и взимать только взаимные пошлины. По мнению Трампа, КНР должна покончить с "нечестной торговлей"."США теряют 500 миллиардов долларов в год, на протяжении десятилетий теряли миллиарды. Это не может продолжаться!" — написал Трамп в Twitter.The United States hasn’t had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. The U.S. is losing $500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2018 г.Американский лидер при этом не уточнил, что он имеет в виду под потерянными 500 миллиардами долларов. Согласно статистике США, в 2017 году торговый дефицит с КНР составил 375 миллиардов долларов, однако речь идет не о прямых потерях, а именно о торговом дисбалансе, когда одна страна продает другой намного больше товаров, чем получает взамен, отмечает РИА Новости.Ранее Трамп пригрозил ввести торговые пошлины против КНР на сумму до 150 миллиардов долларов в год.