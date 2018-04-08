Грозненский футбольный клуб Ахмат лишился главного тренера. Как сообщает пресс-служба команды, Михаил Галактионов подал в отставку и покинул свой пост. Сам специалист назвал свое решение не эмоциональным, а взвешенным. Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ледяхов.

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" лишился главного тренера. Как сообщает пресс-служба команды, Михаил Галактионов подал в отставку и покинул свой пост. Сам специалист назвал свое решение не эмоциональным, а взвешенным. Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ледяхов.В субботу, 7 марта, "Ахмат" на выезде уступил казанскому "Рубину" в матче 25-го тура чемпионата России со счетом 2:3. В турнирной таблице грозненцы занимают 11-е место. В 25 встречах они набрали 27 очков и не смогли одержать ни одной победы в последних пяти матчах."Решение не эмоциональное, взвешенное, — заявил Галактионов. — На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я неоднократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась и необходимое время было, чтобы эту игру дальше развить. Но, к сожалению, результаты нас не устраивали, и меня в первую очередь, как тренера. Я считаю, что команде нужна психологическая встряска, чтобы ребята с другим, свежим взглядом подошли к игре. После матча я позвонил президенту клуба и попросил об отставке".