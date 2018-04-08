Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба Краснодар Мурад Мусаев прокомментировал победу команды над санкт-петербургским Зенитом в матче 25-го тура чемпионата России. Краснодарцы добились победы в первой игре с новым наставником со счетом 2:1.

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев прокомментировал победу команды над санкт-петербургским "Зенитом" в матче 25-го тура чемпионата России. Краснодарцы добились победы в первой игре с новым наставником со счетом 2:1."Первый тайм у нас не получился. Мы торопились при организации атак, было много потерь при поперечных передачах, и большинство опасных моментов соперника — это были моменты с перехватом и контратаками, — рассказал Мусаев, которого цитирует пресс-служба "Зенита". — Во второй половине стали меньше ошибаться, больше играть вперед, короткие передачи уже шли между линиями, и игра выровнялась. Были моменты и у нас, и у "Зенита". Порадовало, что в концовке, уже устав, мы не стали играть на удержание. И наша, если так можно сказать, наглость принесла забитый гол и победу".Кроме того, наставник "Краснодара" прокомментировал игру полузащитника команды Олега Шатова, который выступает за команду на правах аренды и будет должен заплатить компенсацию за участие в матче с "Зенитом". Шатов забил первый гол краснодарцев в матче, а во втором тайме получил травму и был заменен. В какой-то момент телевизионная камера выхватила плачущего Шатова на скамейке запасных."Не знаю, почему он плакал, но повреждение у него четырехглавой мышцы бедра. Если мышца просто забилась, ничего страшного. Отправим на обследование, — сказал Мусаев. — Я пока не знаю, как он заряжен перед другими играми, это мой первый матч. Но он правильно сказал, что вышел играть не против "Зенита", а за "Краснодар". Это были профессиональные слова".