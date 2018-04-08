В городе Рокфорд (штат Иллинойс, США) неизвестный открыл стрельбу в частном автобусе. В результате ЧП погибли три человека.

В городе Рокфорд (штат Иллинойс, США) неизвестный открыл стрельбу в частном автобусе. В результате ЧП погибли три человека. О происшествии сообщил на пресс-конференции шеф полиции города Дэн О’Ши.Как уточняется, инцидент произошел минувшей ночью. Стрелявший скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция. Властям пока не удалось установить его личность.Автобус, о котором идет речь, принадлежит частной компании, передает ТАСС. Обычно он используется для увеселительных поездок.